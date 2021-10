En Inglaterra han sido muy cuidadosos con las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), aunque algunos futbolistas se vieron afectados al no poder jugar con sus seleccionados en la última fecha de las Eliminatorias. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que hubo un cambio en las restricciones y los jugadores podrán viajar sin problemas si se encuentran vacunados.

Al margen que el país de destino esté en la lista roja del Gobierno británico, los deportistas podrán trasladarse sin mayores inconvenientes. La noticia ha sido del especial agrado en Sudamérica, dado que los representativos como Argentina, Chile, Colombia o Brasil podrán contar con sus mejores estrellas sin inconvenientes.

No obstante, para su regreso, los futbolistas deben realizar algunos requisitos propuestos por las autoridades sanitarias. En esta ocasión, ya no tendrán que cumplir con los 10 días de cuarentena absoluta que se había establecido para la fecha FIFA de septiembre, sino que contarán con algunos permisos.

Los deportistas, a pesar de contar con la vacuna de la COVID-19, tendrán que pasar el mismo lapso de tiempo en un hotel de su elección, pero tendrán la posibilidad de salir una vez diariamente. Según indicaron los voceros del gobierno en Inglaterra, podrán hacerlo para asistir a sus entrenamientos o disputar algún partido.

Esta decisión es positiva para los clubes de la Premier League, dado que no perderán a sus jugadores por un largo tiempo. Recordemos que actualmente se disputan fechas triples y por ello, algunos equipos solo habían permitido que sus estrellas solo participen en dos juegos de las Eliminatorias Qatar 2022, como pasó con Emiliano Buendía y ‘Dibu’ Martínez en Argentina. Incluso, en su regreso estuvieron fuera de la actividad casi dos semanas.

A pesar de esta novedosa decisión, Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, no la toma de la mejor manera. “Hay una nueva cuarentena que permite trabajar, pero no ver a tu familia. Los jugadores estarán con su selección 10 o 12 días y en su regreso pasarán 10 días más sin su familia. Dentro de dos semanas habrá otra convocatoria y no me parece una buena solución”, expresó el alemán.





