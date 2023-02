Emiliano Martínez es uno de los mejores porteros del mundo. Así lo ha demostrado con la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022 y con su nominación a los premios The Best de la FIFA. Sin embargo, no hay profesional perfecto y este sábado quedó en evidencia con los cuatro goles que el Arsenal le hizo al Aston Villa en el marco de la fecha 24 de la Premier League, en el estadio Villa Park. El popular ‘Dibu’ sufrió la furia de los ‘Gunners’ y, como si fuera poco, se llevó una crítica de su entrenador por intentar marcar en las postrimerías del encuentro.

Se trata del español Unai Emery, entrenador del Aston Villa, que se mostró en desacuerdo con la decisión de Emiliano Martínez de subir a rematar el último córner del partido, lo que le costó el cuarto gol en contra a los ‘Villanos’ por parte de los de Mikel Arteta.

“Lo decidió por sí mismo”, dijo Emery en rueda de prensa tras caer 2-4 contra el Arsenal. “Quizás haya habido un par de casos en la historia en los que el portero sube en el último minuto y marca, pero normalmente te marcan más de lo que marcas tú”, añadió el técnico español.

El ‘Dibu’ Martínez fue protagonista en la derrota del Villa por meterse un gol en propia puerta en un disparo de Jorginho en el tiempo añadido. La pelota golpeó el larguero y después su cabeza antes de introducirse en la red.

En el último minuto, con córner a favor, el argentino decidió subir a rematar, lo que dejó desguarnecida su portería y permitió que, a la contra, Gabriel Martinelli hiciera el 2-4 definitivo.

El triunfo en Villa Park devuelve a la cima a los gunners con tres puntos de ventaja respecto al Manchester City. Ambos han disputado veintitrés encuentros de la competición aunque este fin de semana el equipo de Pep Guardiola visita al Nottingham Forest. Una salida asequible para el campeón.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR