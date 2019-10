¿Por eso quiere irse al Real Madrid? Eriksen agredió a Vertonghen en medio de rumores de infidelidad [FOTO]

Con amigos así para que querer enemigos. Para nadie es un secreto que el volante danés Christian Eriksen no atraviesa por su mejor momento en el Tottenham. Y es que desde que se frustró su fichaje por el Real Madrid en el mercado de verano, el jugador de los 'Spurs' ha participado muy poco de los partidos en la temporada, pero esto no sería solo una cuestión técnica, sino también tendría otra explicación fuera de lo deportivo.



Según informó el reconocido diario británico 'The Sun', Eriksen habría protagonizado un acalorado incidente con su compañero de equipo en el Tottenham, el belga Jan Vertonghen , durante uno de los entrenamientos de los 'Spurs'. ¿El resultado? Pues el danés dejó con el ojo morado a Vertonghen, quien se dejó ver así ante la prensa minutos después de la sesión. En los siguientes párrafos te contamos lo que habría provocado este pleito.

Christian Eriksen habría agredido a Vertonghen durante un entrenamiento del Tottenham. (Getty Images) Christian Eriksen habría agredido a Vertonghen durante un entrenamiento del Tottenham. (Getty Images)

Todo habría comenzado días atrás cuando en Inglaterra se empezó a especular con la supuesta infidelidad de la pareja de Eriksen, Sabrina Kvist, que habría mantenido un romance con Vertonghen. Esto habría provocado una redada en el vestuario del Tottenham que involucró al capitán Harry Kane.



Sin embargo, tal y como señala 'The Sun', esto nunca se llegó a confirmar y, es más, tanto Eriksen como Vertonghen salieron a desmentir la información en sus respectivas redes sociales. Pero entonces, ¿por qué el belga terminó con el ojo morado en el entrenamiento de los 'Spurs'? El danés lo hizo, y es un hecho.



La citada fuente reveló que lo ocurrido con el ojo de Vertonghen no es más que un ''accidente'', producto de una colisión en el campo de entrenamiento. Este acontecimiento está completamente "desconectado de los rumores traumáticos que circulan en línea'', por lo que la relación entre los jugadores no habría sufrido una ruptura pese a que hay gente que aún no cree que esto sea verdad.



¿Eriksen sigue en la agenda del Real Madrid?

Cuando el río suena... Para nadie es un secreto que el Real Madrid está carente de jugadores que le den un respiro a su mediocampo. Y es que con los flojos presentes de Luka Modric y Toni Kroos, Zinedine Zidane se ha visto casi obligado a contar con el joven centrocampista uruguayo Federico Valverde como titular en más de una ocasión ante las constantes bajas por lesión de sus principales recambios. A los 'blancos' le hace falta una pieza más, urgente.

En este sentido, el nombre de un viejo capricho de la directiva del Real Madrid vuelve a tomar fuerza: Christian Eriksen. 'The Sun' señaló que el agente del jugador del Tottenham viajaría a la capital española para negociar el futuro de su representado. El volante de 27 años es uno de los grandes deseos de los 'blancos' desde el pasado verano, cuando en las oficinas del club se sembraba la vorágine de especulaciones sobre las posibles llegadas de Van de Beek o Paul Pogba a Chamartín.



