Chelsea, tal como lo hizo en el periodo estival de traspasos en 2020, quiere volver a desempeñar un rol importante en las transferencia de este verano. En ese sentido, el elenco inglés, comandado por Thomas Tuchel, pretender dar el golpe en este mercado de pases y así mejorar su zona ofensiva.

El objetivo es bastante claro, pues la escuadra de la capital británica busca hacerse con los servicios de Erling Haaland. Si todo sigue por buen camino, los ‘Blues’ harán un notable esfuerzo para llevarse al joven delantero. El ariete, que actualmente juega en el Borussia Dortmund, es uno de los principales objetivos del estratega alemán.

Ahora, según la información brindada por Football Insider, Román Abramóvich, dueño del Chelsea, está dispuesto a desembolsar 145 millones de euros por el internacional noruega.

La razón es sencilla: buscará satisfacer las exigencias monetarias de uno de los clubes más populares de la Bundesliga. Además, espera adelantarse ya que el atacante también tiene otras ofertas de grandes instituciones como el FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich o Manchester United.

Jürgen Kohler, por su lado, comparó a Haaland con Mbappé mencionando lo siguiente: “Todavía no es un jugador de clase mundial. Es un delantero ‘Top’ y tiene la habilidad para serlo, pero todavía tiene que demostrarlo. Le falta un punto extra de clase. Mbappé tiene mayor potencial. Le veo más como un jugador de clase mundial porque no se basa únicamente en la velocidad, también hace desmarques y realiza controles cortos. No hace nada precipitado”.

En caso llegue a concretarse la operación, el futbolista noruego daría un enorme salto en su carrera tras dejar claro que el fútbol alemán comienza a quedarle corto, pues tras 59 apariciones, lleva marcados 57 goles y 12 asistencias.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player