Este sábado el Manchester City enfrentó al Leicester por la fecha 14 de la Premier League. Fue un duro partido para los ‘citizens’ en el que impusieron condiciones por un ajustado 1-0 gracias a un golazo de Kevin de Bruyne. Para esta ocasión Pep Guardiola no pudo contar son su goleador Erling Haaland, quien se encuentra sentido y ya empieza a preocupar a los hinchas. El noruego encajó de manera perfecta apenas llegó esta temporada y su ausencia puede significar que el equipo pierda poderío ofensivo.

Consultado en conferencia de prensa por la situación de su delantero, Pep Guardiola reveló cuáles son las verdaderas causas por las que no fue incluido en la convocatoria. “Tiene un daño en los ligamentos. Se siente mejor, habrá que darle otra semana más”, advirtió el catalán ante las cámaras de los medios de comunicación.

En otro momento, señaló que Haaland también se perderá el cotejo ante Sevilla por la última fecha de fase de grupos de la Champions League. “No jugará, ya estamos clasificados”, aseguró para después agregar que “esperemos que pueda jugar contra el Fulham y ayudarnos en la siguiente jornada de la Premier. Si no, podría estar ante el Chelsea en la Carabao Cup”.

El pasado martes 25 de octubre fue la última vez que el escandinavo tuvo minutos. Aquella vez el Manchester City visitaba al Borussia Dortmund y el goleador solo disputó los primeros 45 minutos debido a que sufrió un fuerte golpe.

Vale recordar que hasta el momento el joven futbolista ha jugado un total de 16 partidos con la camiseta ‘ciudadana’ (once en Premier League, uno por Community Shield y otros cuatro de Liga de Campeones), en los que ha podido marcar de 22 goles.

Tal ha sido la influencia de ariete en el City que Guardiola lo llenó de elogios hace una semana tras el cotejo ante Brighton & Hove Albion. “Absolutamente los números de Haaland son increíbles, no hay duda de su calidad. No es el mejor, es uno de los mejores que he dirigido, eso es seguro”, sentenció el estratega.





¿Cuánto pagó Manchester City por Erling Haaland?

La prensa británica asegura que la entidad inglesa pagó la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 60 millones de euros. A esa cifra habrá que sumarle las comisiones y las primas, además de un contrato gigantesco y que lo ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados del club y de la Premier League, con un salario estimado en 20 millones de euros por año.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Desde Zidane a Maradona. Revive los randes goles de especialistas a lo largo de la historia de los Mundiales.