El increíble arranque de temporada de Erling Haaland no pasa desapercibido para nadie. Hasta ahora no ha habido equipo que no le haya sufrido en la Premier League o Champions. Con 19 goles en 13 partidos, sumado a que ya ha realizado tres ‘hat-tricks’, el noruego se ha convertido en la pesadilla de los rivales del Manchester City, que no encuentran la forma de pararlo.

Al punto que muchas personas en Inglaterra no lo consideran humano: creen que es un robot, pero el joven delantero de 22 años se ha sincerado sobre su bizarra dieta, algo que él considera que lo ha ayudado a convertirse en lo que es ahora: uno de los mejores futbolistas del planeta.

En un documental, grabado en la previa de la toma de la decisión de fichar por el Dortmund, que se puede ver en YouTube, el entrevistador se asombra cuando Haaland le saca varios productos cárnicos correctamente envasados para indicar su dieta. “Pero... ¿Esto es corazón?”, le pregunta el entrevistador al ahora futbolista del City. “Sí, es corazón”, contesta el noruego, sonriendo.

Como explican en Inglaterra, Haaland come alrededor de 6.000 calorías al día para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. “Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”.

¿Le quitan su goleador al City?

De acuerdo con varios reportes, cerca de dos millones de personas en Inglaterra han firmado una petición dirigida al Parlamento británico para solicitar que expulsen del país al delantero del conjunto dirigido por Pep Guardiola.

El Parlamento tiene un portal del ciudadano en el que se pueden hacer propuestas y, en el caso de que se superen las 100.000 firmas, se debaten en sesión parlamentaria. Pues bien, la propuesta contra Haaland las ha superado con creces, ya que acumula más de dos millones de firmas, convirtiéndose en la propuesta más demandada de la historia del Reino Unido.

Pero, ¿cuál es esa propuesta contra Haaland? El motivo es que “sea deportado de la Premier por ser un robot”. Evidentemente, a pesar del éxito de la propuesta, que ha visto su crecimiento exponencial cuando ha llegado a las redes sociales, el Gobierno británico la ha eliminado por no ser una propuesta seria y debatible en el Parlamento.





