Las investigaciones contra Manchester City pueden generar un impacto desembocando a sanciones y también pérdida de jugadores en los próximos meses. Uno de los principales candidatos a irse sería Erling Haaland, jugador franquicia del club quien fue fichado por 60 millones procedente de Borussia Dortmund. Grandes clubes de Europa ya están a la expectativa de su situación.

Para Haaland, la estabilidad fue uno de los pilares de su fichaje por Manchester City. El noruego quiso ser dirigido por Manchester City y estaba de acuerdo con formar parte de un proyecto que le haga ganar títulos y galardones personales como un Balón de Oro.

Rafaela Pimenta, agente de Haaland, declaró en AS que existe una cláusula liberatoria que permite al futbolista irse si no está cómodo: “Yo estoy a favor de la libertad. Es mi batalla. Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’”, dijo.

“Cuando el jugador va a un club yo hago todo para crear las condiciones para que la llave de la puerta esté en sus manos. ¿Y si mañana no soportas más estar ahí porque no te gusta, o no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas, ¿no? No me gusta cuando mi jugador no es libre de decidir”, dijo la superagente.

Además, manifestó que este tipo de cláusulas siempre llegan a un buen puerto: “Yo he hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera ‘quiero irme’ y que no pudiera hacerlo”, completó.

Uno de los clubes más interesados en ficharlo sería Real Madrid, equipo que ya lo ha buscado en el pasado mercado de fichajes. Los ‘merengues’ buscan reforzar el aspecto ofensivo con un goleador nato y el noruego calza perfecto en esta historia que todavía posee un final inconcluso.





¿Qué sucede con Manchester City?

A los ‘Citizens’ se le acusa de ocultar la verdadera fuente de financiación, declarar solo una parte de los sueldos a jugadores, como técnicos, incumplir las normas de juego limpio financiero de la UEFA y de obstruir deliberadamente la investigación de la Premier desde que se empezó a investigar el caso en diciembre de 2018.

Aunque desde el Etihad Stadium aseguran estar “sorprendidos”, ya que se piden acciones contundes si se confirmar los cargos. Según el diario ‘The Sun’: “los clubes de la Premier League exigen sangre y un veredicto rápido. Y un castigo antes del final de la temporada”.

Hasta un directivo habría dicho al medio: “Si se prueban estos cargos, debe haber un castigo adecuado y el único apropiado es que sean relegados. Estamos hablando de casi una década de presuntos abusos y queremos que la Premier League haga lo correcto”.





