Hablar de Erling Haaland es un sinónimo de goles, buen fútbol y gran despliegue físico en el campo de juego. El delantero noruego ha deslumbrado al mundo en esta temporada con el Manchester City. Por esta razón, el atacante es uno de los objetivos más constantes del mercado de fichajes de verano. Sin embargo, existiría una millonaria cláusula que haría todo más difícil. Ante los rumores, su agente se pronunció al respecto en cuanto a ese caso.

“¿La cláusula de 180 millones de Haaland? Yo no sé nada de eso. Se ha hablado mucho, que si Guardiola, que si la abuela, la mamá... No tengo nada que aclarar. El misterio de esta historia es muy simpático porque no se sabe dónde está, como la casa del tesoro. Es más lindo y como abogada no puedo desvelar contratos”, contó Rafaela Pimienta en diálogo con Mundo Deportivo.

La agente y abogada brasileña decidió jugar al misterio con el futuro cercano del noruego de 22 años, que este miércoles tendrá un duelo importantísimo ante Real Madrid por la Champions League. En el camino, los merengues parecen haber manifestado su interés por ficharlo.

“Es un jugador que no se ha visto nunca. Para mí, es muy impresionante su calidad en todo y su capacidad de evolución. Es capaz de adaptarse rápido a un nuevo club, a una sociedad, al entrenador... es como si siempre hubiera estado allí”, dijo en la entrevista.

“Queda un partido muy difícil en el Etihad, pero confío en Erling y en el City para poder estar en la final y luego ganarla. Hoy soy hincha del City”, agregó. Por ahora, el futuro del noruego se mantiene en Inglaterra, aunque a final de temporada podría haber novedades.

Erling Haaland es el goleador de Manchester City. (Foto: Getty Images)





Los números de Erling Haaland

Manchester City es líder en la Premier League y está cerca de la final de Champions y hay una principal razón: Erling Haaland. El delantero llega 52 goles en 48 partidos disputado bajo la dirección de Pep Guardiola. Además, repartió ocho asistencias en el presente ciclo.





