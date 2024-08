Manchester City empezó con el pie derecho la Premier League 2024/2025 con una victoria ante Chelsea (2-0), dejando un gran nivel en el campo de juego. La cita fue en Stamford Bridge y los ‘Citizens’ mostraron amplio dominio con goles de Mateo Kovacic y Erling Haaland. Sumado al triunfo, el ‘Cyborg’ fue protagonista de un peculiar momento con Marc Cucurella, quien no pudo marcarlo para evitar su anotación. Luego del partido, el noruego le dejó un mensaje al español quien, un mes antes, se había reído de su ausencia en la Eurocopa.

Cuando corrían los 18′ del partido, el ‘Cyborg’ se coló entre dos defensas, incluido el español. A pesar que estuvo adelante en la posición, no pudo quitarle el balón para evitar el gol. Tras encontrar un espacio, ejecutó un remate potente para vencer al portero rival.

Haaland se burló en zona mixta de Cucurella ante la pregunta por la famosa canción de la Eurocopa. “Es un hombre divertido. La temporada pasada me pidió mi camiseta y este verano cantó una canción sobre mí”, dijo el nórdico ante los micrófonos de ‘Viaplay’.

Este comentario nace de una broma realizada por el lateral español en la celebración de la Eurocopa. Marc interpretó una canción que se hizo viral en redes sociales, donde se mencionaba a él mismo y también hablaba sobre Erling: “Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una estrella. Haaland, tiembla, que viene Cucurella. Haaland, tiembla, que viene Cucurella. Pues toma una galleta”.

Durante el partido, los aficionados del Manchester City desplazados a Stamford Bridge tampoco dudaron en cobrarse la justicia por su cuenta. Y es que, cuando Maresca tuvo que sustituir a Cucurella por lesión, pasó por la grada visitante y comenzaron a cantarle su canción en tono irónico.

El cruce con Enzo Fernández

A los 8′ del partido, un tiro de esquina para Manchester City buscaba insertarse en el área para encontrar alguna cabeza. Erling Haaland estaba esperando el esférico y fue tomado por Enzo Fernández quien, prácticamente, lo derribó en plena marca. Esta situación no fue tomada de la mejor manera por el noruego, quien se quejó luego del choque.

“Todo el tiempo me pisoteó, me empujó y todo. Y no sólo él. No sé qué es lo que quería, pero sí, eso es lo que hizo”, se quejó el ex Borussia Dortmund. En pleno partido Enzo se acercó para pedir disculpas o hablar de lo sucedido, pero Erling no aceptó darle la mano.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR