Chelsea vs. Arsenal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 15 de la Premier League, este domingo 6 de noviembre desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y Paramount+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En una nueva edición del derbi londinense por la liga inglesa, Chelsea y Arsenal se verán las caras. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Stamford Bridge.

¿A qué hora juega Chelsea vs. Arsenal?

México: 6:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 9:00 a.m.

España: 1:00 p.m.

Chelsea vs. Arsenal: canales del partido y cómo ver por TV

El Chelsea vs. Arsenal será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Stamford Bridge y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son USA Network, SiriusXM FC, nbcsports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo.

Cómo llegan Chelsea y Arsenal

Tras asegurar su clasificación a octavos de final de la Champions League como líder de su grupo, Chelsea se meterá de lleno en la Premier League y tendrá un duro desafío cuando se enfrente al Arsenal, de gran inicio de temporada y que mantiene a los hinchas ilusionados.

Los ‘Blues’, en la competencia local, vienen de caer por goleada (4-1) a manos de Brighton y, por ahora, están en el séptimo casillero, con veintiún puntos, a once del líder Manchester City.

“Arsenal lo está haciendo realmente bien y la historia lo hace interesante para Aubameyang. Pero el pasado es el pasado en lo que a nosotros respecta”, comentó el entrenador de Chelsea, Graham Potter, sobre el reencuentro del gabonés con su exequipo.

Arsenal, antes del comienzo de la jornada, estaba en la cima, pero el triunfo de los ‘Citizens’ sobre Fulham lo ha dejado en la segunda posición. Los ‘Gunners’ registran 31 unidades y podrían recuperar el liderato.

“Los resultados que han tenido recientemente desde que Graham asumió el cargo pueden ver lo que está tratando de hacer y estaremos listos”, advirtió, por su parte, Mikel Arteta, guía del Arsenal.

Chelsea vs. Arsenal: probables alineaciones

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly, Mount, Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Cucurella, Sterling y Aubameyang. DT: Graham Potter.

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Tierney, Odegaard, Partey, Xhaka, Saka, Gabriel Jesus y Martinelli. DT: Mikel Arteta.

¿Dónde juega Chelsea vs. Arsenal?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor