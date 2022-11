Liverpool vs. Southampton se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido de la jornada 16 de la Premier League, este sábado 12 de noviembre del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Anfield Road. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus.

Los ‘Reds’ y los ‘Saints’ jugarán por última vez antes del parón por el Mundial. A este compromiso, ambos equipos llegan luego de haber superado sus respectivas pruebas en la Copa de la Liga. El elenco de Jürgen Klopp venció por 2-1 a Derby County. Mientras que los de Nathan Jones, en su debut, dejaron en el camino a Sheffield Wednesday.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Southampton en Premier League?

México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

Klopp irá con lo mejor que tiene en el plantel. Por ello, Liverpool espera enviar en la ofensiva a Roberto Firmino, Mohamed Salah y Darwin Núñez, siendo este último el único que irá a Qatar 2022 de tridente. En más, James Milner debe aparecer entre los titulares y es posible que Naby Keita retorne tras una larga lesión. Mientras que Luis Díaz podría ausentarse.

De su lado, Southampton echó al entrenador Ralph Hasenhuttl y lo reemplazó con Nathan Jones, quien se ubicará por primera vez en la banca. Para este choque, los ‘Santos’ esperarán a Juan Larios y no contarán con los lesionados Kyle Walker-Peters y Tino Livramento. Además, Che Adams y Mohamed Elyounoussi se alistan para volver al once titular.

¿Dónde ver el partido Liverpool vs. Southampton en Premier League?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Liverpool y Southampton de la Premier League, hay cuatro señales disponibles. Si vives en España podrás seguirlo mediante DAZN y Movistar Plus. Si estás en México puede verlo en Paramount Plus. Finalmente, en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.

Liverpool vs. Southampton: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Darwin Núñez.

Southampton: Bazunu; Lyanco, Bella-Kotchap, Salisu; Elyounoussi, Ward-Prowse, Lavia, S. Armstrong, Perraud; Aribo, Adams.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Southampton en Premier League?





