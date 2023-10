Manchester City vs. Arsenal se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de octubre por la octava fecha de la Premier League de Inglaterra en partido que se llevará a cabo en el Estadio Emirates de Londres. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

En su último partido, el Manchester City participó en la Champions League enfrentando al RB Leipzig en la segunda jornada del Grupo G. En ese encuentro, los ‘Citizens’ lograron una victoria por 3-1, con goles de Foden, Álvarez y Doku, mientras que Openda anotó el único gol para el equipo alemán. En este torneo, el City se encuentra en la primera posición con seis puntos.

En cuanto a la Premier League, el equipo dirigido por Pep Guardiola se encuentra en un buen momento y ocupa el segundo lugar, a tan solo dos puntos del líder actual, que es el Tottenham con 20 puntos. El entrenador español tendrá que tomar decisiones difíciles respecto a su alineación, ya que cuenta con dos delanteros de gran calidad, Erling Haaland y Julian Álvarez. Este último está viviendo un momento muy exitoso, contribuyendo con goles y asistencias al equipo.

Por otro lado, el Arsenal sufrió una derrota por 2-1 ante el Lens en la segunda jornada de la Champions League. El equipo dirigido por Mikel Arteta no pudo vencer a su oponente a pesar de mostrar un gran dominio durante gran parte del partido. El único gol de los ‘Gunners’ fue anotado por su delantero brasileño, Gabriel Jesús, quien está experimentando un rendimiento irregular pero sigue demostrando su calidad con goles. En este torneo, el equipo inglés ocupa la segunda posición con 3 puntos, siendo superado por el Lens que tiene 4 unidades.

En contraste, en la Premier League, este partido reviste gran importancia para el Arsenal, ya que se encuentra en la tercera posición, con un punto menos que su próximo rival, el Manchester City. Este enfrentamiento es crucial, y el equipo dirigido por Martin Ødegaard saldrá al terreno de juego en busca de los tres puntos, con el objetivo de superar al Manchester City y ocupar el primer lugar en la tabla de posiciones junto al Tottenham.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Arsenal?

El enfrentamiento entre Manchester City vs. Arsenal correspondiente a la fecha 8 de Premier League está programado para las 10:30 de la mañana (hora peruana y 05:30 p.m. en España). Si no quieres perderte ni un solo minuto ni ningún detalle del partido, en Depor.com te proporcionamos todos los pormenores del encuentro.

¿Dónde ver el partido de Manchester City vs. Arsenal?

Si eres de los aficionados que no quieren perderse este importante partido de la Premier League, puedes ver el encuentro EN VIVO entre Manchester City vs. Arsenal a través de ESPN, STAR Plus y DAZN para España. Además, recomendamos no buscar señales piratas como Fútbol Libre TV. Consulta la siguiente guía de horarios y canales.

Alineaciones posibles de Manchester City vs. Arsenal

Manchester City: Ederson; Akanji, Walker, Aké y Gvardiol; Nunes, Kovacic, Julián, Grealish y Bernardo Silva; Haaland

Ederson; Akanji, Walker, Aké y Gvardiol; Nunes, Kovacic, Julián, Grealish y Bernardo Silva; Haaland Arsenal: Raya; Zinchenko, White, Saliba y Gabriel; Rice, Havertz y Odegaard; Gabriel Jesus, Nketiah y Trossard





