Manchester City y Manchester United juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la FA Cup desde el Wembley Stadium. Las acciones se disputan este sábado a las 9:00 a.m. (hora peruana) para definir al campeón del último torneo del año en Inglaterra. Los ‘Citizens’ llegan tras ganar la Premier, mientras que United, aseguró su presencia en la próxima Champions. La transmisión estará a cargo de ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre. No te pierdas los detalles en Depor.





Manchester City recordó su última final de FA Cup en 2019. (Video: Manchester City)





Manchester City vs. Manchester United: probables alineaciones

Manchester City: Ortega; Walker, Laporte, Aké; Stones, Rodri; Gundogan, Silva; Mahrez, Foden, Haaland.

Ortega; Walker, Laporte, Aké; Stones, Rodri; Gundogan, Silva; Mahrez, Foden, Haaland. Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Sancho, Garnacho, Rashford.