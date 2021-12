Manchester United vs. Burnley se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este jueves 30 de diciembre en el Old Trafford por la jornada 20 de la Premier League, a partir de las 3:15 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmite a través de la señal de ESPN, ESPN Play y STAR Plus (+). También puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor.

Los ‘Diablos rojos’ marchan en el séptimo puesto con 28 unidades y llega a este encuentro tras empatar 1-1 ante Newcastle (último lugar en el campeonato). Los hinchas se quedaron muy molestos, puesto que Cristiano Ronaldo y compañía estaban en la obligación de ganar para acercarse a los primeros lugares.

Tras el encuentro ante las ‘Urracas’, el entrenador de Manchester United, Ralf Rangnick, criticó el desempeño de sus dirigidos y puntualizó los errores que cometieron. Así lo expresó durante conferencia de prensa.

“No me gustó (la actuación del equipo); de ninguna manera. Hemos tratado de ser mejores a la hora de controlar los partidos, pero hoy no pudimos hacerlo, sacando algunas excepciones. Todo se trata de tener energía, fuerza física y ganar pelotas divididas. La transición es clave. En todas esas áreas, creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel”, señaló.

El estratega de los ‘Diablos Rojos’ mencionó que el gol madrugador que recibió el equipo cambió la estrategia. “Regalamos mucho la pelota estando en posesión de la misma, y eso pasó en el 1-0. Recibir un gol en contra a los siete minutos en St James’ Park siempre te va a complicar las cosas. Hoy no se trató de lenguaje corporal, sino de fuerza física, por eso terminamos sufriendo dentro de la cancha”, añadió.

Además, se conoció que Lindelof (coronavirus), Paul Pogba (lesión) y Bruno Fernandes (suspensión) son las ausencias de Manchester United para el encuentro ante Burnley.

Manchester United vs. Burnley: horarios

Perú: 3:15 p. m.

Ecuador: 3:15 p. m.

Colombia: 3:15 p. m.

México: 2:15 p. m.

Argentina: 5:15 p. m.

Uruguay: 5:15 p. m.

Chile: 5:15 p. m.

Manchester United vs. Burnley: canales

Perú: ESPN

Ecuador: ESPN

Colombia: ESPN

Argentina: ESPN

Uruguay: ESPN

Chile: ESPN

Por su parte, Burnley se ubica en el puesto 18 (antepenúltimo) de la Premier League con 11 unidades y, en su más reciente encuentro empató sin goles ante West Ham.

Sin embargo, desde hace cinco encuentros, que no conoce de victorias (cuatro empates y una derrota) por lo que deberá buscar un triunfo ante Manchester United para salir de los últimos lugares.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 18 de abril de este año. Los ‘Diablos rojos’ vencieron por 3-1 con goles de Mason Greenwood y Edinson Cavani, mientras que James Tarkowski marcó el descuento.





Manchester United vs. Burnley: posibles formaciones

Manchester United: David De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Fred, Scott McTominay, Jadon Sancho, Donny Van de Beek, Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani.

Burnley: Nick Pope, Matthew Lowton, Ben Mee, James Tarkowski, Charlie Taylor, Johann Berg Gudmundsson, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Dwight McNeil, Maxwell Cornet y Chris Wood.





