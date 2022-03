Vía ESPN: Manchester United vs. Tottenham EN VIVO por por la Premier League.

Manchester United vs. Tottenham se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 29 de la Premier League, este sábado 12 de marzo desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), DAZN y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Asimismo, sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor.

Con el regreso de Cristiano Ronaldo, Manchester United buscará reencontrarse con la victoria, pensando en su objetivo por meterse en zona de la Champions League. Para ello, los ‘Red Devils’ deberán vencer a Tottenham. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Old Trafford.

Manchester United vs. Tottenham: horarios del partido y canales

México - 11:30 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 12:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Ecuador - 12:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Colombia - 12:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Bolivia - 1:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Venezuela - 1:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Paraguay - 2:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Chile - 2:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Argentina - 2:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Uruguay - 2:30 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Brasil - 2:30 p.m. - Star+(Star Plus)

España - 6:30 p.m. - DAZN, DAZN 1 y Movistar+

Manchester United vs. Tottenham: regresa Cristiano Ronaldo

La espera terminó para el crack portugués. Tras ausentarse del derbi de Mánchester la semana pasada, ‘CR7′ volverá a ser tomado en cuenta y tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con el gol, algo que no conoce desde el pasado 15 de febrero.

El delantero luso, que se quedó fuera de la lista contra el City por un problema de cadera, fue criticado por no estar con sus compañeros en el estadio para ver el partido y volar a su país.

Su entrenador, Ralf Rangnick, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo volverá a estar disponible en el duelo contra el Tottenham Hotspur de este sábado.

“No voy a hablar de lo que ha pasado porque no tiene sentido mirar a lo que ha pasado en los últimos seis o siete días”, dijo el técnico alemán. “Lo que importa es lo que pasará mañana”, añadió el alemán, que tomó el lugar del noruego Ole Gunnar Solskjaer.

Junto a Cristiano Ronaldo, volverán también Edinson Cavani, que ha estado fuera un mes por un problema en una ingle, y Luke Shaw y Raphael Varane, que se contagiaron la semana pasada de COVID-19.

Manchester United viene de perder 4-1 a manos de los ‘Citizens’ y se quedó con sus 47 puntos, en el quinto lugar, un puesto y una unidad menos que el Arsenal, que ha encadenado una serie de excelentes resultados.

Manchester United vs. Tottenham: así llegan los ‘Spurs’

Al frente estará Tottenham, que goleó 5-0 a Everton en su última presentación en la Premier League. Los ‘Spurs’, por ahora, son séptimos, con 45 unidades.

“Tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros para quedarnos muy cerca de la parte alta de la tabla. Luego, al final de la temporada, veremos qué pasa”, declaró Conte, en la conferencia de prensa de la víspera del cotejo por la liga inglesa.

Manchester United vs. Tottenham: probables alineaciones

Manchester United: De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Fred, Nemanja Matic, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Paul Pogba y Cristiano Ronaldo. DT: Ralf Rangnick.

Tottenham: Hugo Lloris, Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Matt Doherty, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Hojbjerg, Sergio Reguilón, Dejan Kulusevski, Harry Kane y Heung-Min Son. DT: Antonio Conte.





