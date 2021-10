Manchester United vs. Tottenham se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS), a través de la señal de ESPN y STAR Plus, este sábado 30 de octubre desde las 11:30 a. m. (hora peruana) por la fecha 10 de la Premier League. El partido también es transmitido por DIRECTV GO y Movistar+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas al instante, en este minuto a minuto de Depor.

Las acciones se desarrollarán en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres y el árbitro Stuart Attwell se encargará de impartir justicia. Los equipos se encuentran en un mal momento en la temporada, lo que se refleja en su clasificación: Tottenham es sexto con 15 puntos y Manchester United séptimo con 14 unidades, ambos fuera de la zona de acceso a torneos internacionales.

Manchester United vs. Tottenham: canales en el mundo

Argentina : ESPN Sur, Star+

: ESPN Sur, Star+ Bolivia : ESPN Sur, Star+

: ESPN Sur, Star+ Brasil : ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+ Chile : ESPN Sur, Star+

: ESPN Sur, Star+ Colombia : ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

: ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia Ecuador : Star+, ESPN Sur

: Star+, ESPN Sur México : Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Paraguay : ESPN Sur, Star+

: ESPN Sur, Star+ Perú : Star+, ESPN Sur

: Star+, ESPN Sur España : Movistar+, DAZN, DAZN 1

: Movistar+, DAZN, DAZN 1 Estados Unidos : NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, nbcsports.com, UNIVERSO, NBC, UNIVERSO NOW, Peacock

: NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, nbcsports.com, UNIVERSO, NBC, UNIVERSO NOW, Peacock Uruguay : ESPN Sur, Star+

: ESPN Sur, Star+ Venezuela: Star+, ESPN Sur

Manchester United vs. Tottenham: horarios en el mundo

Estados Unidos – 9.30 a. m. hora de Los Ángeles

Perú – 11.30 a. m.

México – 11.30 a. m.

Ecuador – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Texas

Colombia – 11.30 a. m.

Paraguay –12.30 p. m.

Estados Unidos – 12.30 p. m. hora de Miami

Chile – 12.30 p. m.

Bolivia – 12.30 p. m.

Venezuela – 12.30 p. m.

Canadá – 12.30 p. m.

Uruguay – 1.30 p. m.

Argentina – 1.30 p. m.

Brasil – 1.30 p. m.

Portugal – 5.30 p. m.

Inglaterra – 5.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

Italia – 6.30 p. m.

Francia – 6.30 p. m.

Alemania – 6.30 p. m.

Países Bajos – 6.30 p. m.

El nivel mostrado por los ‘Red Devils’ bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjær ha sido muy deficiente y el pasado fin de semana fueron víctimas de esa irregularidad, al ser goleados por 5-0 en casa. La nueva caída significó el cuarto duelo al hilo de la institución sin saber lo que es ganar en la Premier League.

Desde el tropiezo ante Aston Villa en Old Trafford (1-0), Manchester United recibió 11 goles y solo anotó en una ocasión: gol de Anthony Martial en el empate 1-1 frente a Everton. El aspecto defensivo podría mejorar esta jornada, con el inminente regreso del francés Raphaël Varane, quien ya superó su lesión en la ingle.

No obstante, Harry Maguire también tendrá que mostrar su mejor versión, dado que hasta ahora solo ha sido víctima de críticas por su bajo rendimiento. Por otro lado, en el ataque, Cristiano Ronaldo busca acabar con su sequía de cuatro juegos sin anotar en el campeonato inglés, mientras que Edinson Cavani todavía lucha por hacerse con un espacio.

En la vereda del frente, Tottenham vive uno de sus momentos más críticos, luego de un buen inicio con el DT Nuno Espírito Santo en el banquillo. Durante la fecha pasada, cayeron por 1-0 ante West Ham, donde evidenciaron grandes problemas en ataque, a pesar de las grandes estrellas con las que cuentan.

Heung-Min Son es la principal carta de gol que tienen, con sus cuatro tantos hasta ahora, teniendo en cuenta que Harry Kane solo tiene una celebración en este curso. En retaguardia no parecen existir muchas dificultades, puesto que la dupla Cristian Romero y Eric Dier se va consolidando.

Manchester United vs. Tottenham: historial de partidos

En los últimos 10 partidos del historial entre Manchester United vs. Tottenham, los ‘Red Devils’ cosecharon seis victorias. Por su parte, a pesar del gran crecimiento deportivo en los últimos años, los ‘Spurs’ solo tienen tres triunfos, los cuales se dieron de manera esporádica.

11-04-2021: Tottenham 1-3 Manchester United - Premier League

04-10-2020: Manchester United 1-6 Tottenham - Premier League

19-06-2020: Tottenham 1-1 Manchester United - Premier League

04-12-2019: Manchester United 2-1 Tottenham - Premier League

25-07-2019: Tottenham 1-2 Manchester United - International Champions Cup

13-01-2019: Tottenham 0-1 Manchester United - Premier League

27-08-2018: Manchester United 0-3 Tottenham - Premier League

21-04-2018: Manchester United 2-1 Tottenham - FA Cup

31-01-2018: Tottenham 2-0 Manchester United - Premier League

28-10-2017: Manchester United 1-0 Tottenham - Premier League

Manchester United vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Memanja Matic, Fred; Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo.

Tottenham: Hugo Lloris; Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Sergio Reguillón; Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg; Lucas Moura, Tanguy Ndombele, Son Heung-Min y Harry Kane.





