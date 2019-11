No se lo esperaba. El jugador portugués del Manchester City, Bernardo Silva, ha sido sancionado este martes con un partido de suspensión y una multa de 50 mil libras esterlinas (55 mil euros) por la foto que publicó en una red social en la que comparaba a su compañero de equipo Benjamin Mendy, con un ‘conguito’, un dulce de cacahuate cubierto con chocolate.

Según publicación de la propia FA (Federación Inglesa de Fútbol), Bernardo Silva - quien juega en Manchester City desde mediados del año 2017 - incumplió la norma E3 del código de la FA y, aunque ha evitado una posible sanción de seis partidos de suspensión, tendrá que cumplir uno y todo por lo que puso en Twitter en relación a Benjamin Mendy.

“La actividad de Bernardo, del Manchester City, el 22 de septiembre de 2019 rompió la regla E3 de la FA, ya que era insultante o inapropiado, desprestigiaba el juego y constituía un incumplimiento agravado, al incluir referencias, explícitas o implícitas, a la raza, el color o la etnia”, explicaron en el texto.

Esta fue la publicación de Bernardo Silva sobre Benjamin Mendy. (Foto: Twitter)

El jugador del AS Mónaco inmediatamente borró el tuit y publicó otro en el que se lamentaba de que no se pudiera hacer una broma. Incluso Mendy respondió y dijo que no veía nada malo en ello. También el entrenador del City, Pep Guardiola, defendió repetidamente a su jugador en una rueda de prensa.

Pese a ello, la FA ha decidido sancionar al futbolista con un partido de suspensión y una multa de 50 mil libras. Con esto, Bernardo Silva no será parte del partido entre el City y Chelsea este 23 de noviembre por la Premier League.

(Con información de EFE)

