La pesadilla de Granit Xhaka: provocó a la hinchada del Arsenal y ahora recibe amenazas de muerte

Si pensamos en Arsenal , probablemente se nos venga a la mente el nombre de Granit Xhaka , quien es uno de los referente del plantel de Unai Emery; sin embargo, en la última fecha de la Premier League realizó un gesto que generó una verdadera 'guerra' entre él y las tribunas. La noticia ya es viral en Facebook.

En el encuentro ante Crystal Palace (2-2), el suizo fue abucheado por la grada cuando el entrenador lo cambió. Su reacción fue llevarse la mano a la oreja en referencia a "no los escucho". Se fue a los vestuarios y no dijo nada más.

Emery sentenció su accionar y explicó luego del partido: "Xhaka se equivocó".

Así fue el 5-5 en el Liverpool vs. Arsenal por Copa de la Liga. (Video: YouTube)

Arsenal analizó la situación y pensó en sancionar seriamente a Xhaka o incluso quitarle el brazalete de capitán, pero desde ya, el jugador ha empezado a pasarla mal. "Él está destrozado", agregó el DT.

En un comunicado por medio de la cuenta de Twitter de Arsenal, el jugador reveló que ama al club, pero lo más crítico es que denunció varios insultos y amenazas que recibió en redes sociales en los últimos meses. El suizo pidió respeto. La carta es viral en Facebook.

El comunicado de Xhaka

"Tras reflexionar durante algún tiempo en lo que ocurrió el pasado domingo, les gustaría dar una explicación y no una respuesta rápida.



Las escenas que ocurrieron durante mi cambio me impactaron bastante. Yo amo este club y siempre doy el 100% dentro y fuera del terreno de juego.



La sensación de que no soy comprendido por la afición, y los constantes comentarios abusivos en los partidos y en las redes sociales durante las últimas semanas y meses me hicieron mucho daño. La gente dijo cosas como "te vamos a romper las piernas", "a matar a tu mujer" o "deseo que tu hija tuviera cáncer". Eso llegó a un punto de culminación cuando sentí el rechazo en el estadio el domingo.



En esta situación, me dejé llevar y reaccioné no respetando el grupo de aficionados que apoyan a nuestro club, a nuestro equipo y a mí mismo con energía positiva. Esa no fue mi intención y pido perdón si eso fue lo que la gente pensó.



Mi deseo es que volvamos a respetarnos, acordándose de las razones que nos llevaron a enamorarnos de este juego. Avancemos juntos con energía positiva".



