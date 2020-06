Si hablamos de jugadores altos la presencia de Peter Crouch no puede pasar desapercibida. Sus más de 2 metros de altura dieron que hablar en redes como Facebook cuando defendió la camiseta, por ejemplo, del Liverpool en la Premier League de Inglaterra.

Actualmente Peter Crouch ya está retirado (su último equipo profesional fue Burnley), pero esto no quiere decir que no sea protagonista en su país. El ex atacante de los ‘reds’ se ha vuelto viral por la forma que ha ideado para evitar que ladrones entren a su vivienda. Todo tiene ver que con su rostro. ¿Cómo así?

Sucede que Crouch, como medida de prevención a robos en la zona en donde vive, se las ingenió para crear imágenes de cartón con fotografías suyas a escala real y todo para ahuyentar a los ‘amigos de lo ajeno’..

El viral de Peter Crouch

Esto se ha dado a conocer por medio de la cadena inglesa BBC en el programa ‘Save our summer’ que le ha dedicado al internacional con la Selección de Inglaterra. En los últimos años, el ex futbolista denunció que en un par de oportunidades sufrió robos en su vivienda.

Es más, estos modelos de Peter Crouch han sido bautizados como ‘Two meters Peter’ (dos metros Peter). Una forma peculiar y que no es necesariamente 100% efectiva para alejar a los malhechores en el verano europeo que ya comienza.

De otro lado, la Premier League está próxima a reiniciar sus actividades en medio de la pandemia mundial que se vive por el coronavirus. El torneo volverá este 17 de junio con el Manchester City vs. Arsenal.

