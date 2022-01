Desde hace unas semanas, diferentes medios de comunicación de Inglaterra aseguran que Anthony Martial ha comunicado a la directiva del Manchester United su intención de abandonar el Old Trafford en el presente mercado de transferencias. Si bien es cierto, su situación no hace más que empeorar en los ‘Diablos Rojos’, ya que no es del agrado del entrenador Ralf Rangnick. Ante ello, el FC Barcelona era el más interesado en hacerse con los servicios del delantero francés; sin embargo, han aparecido dos nuevos equipos que están dispuestos a quitarle el fichaje al elenco culé, el cual urge de una nueva pieza en su zona ofensiva.

Como bien sabemos, los blaugranas desean reforzar su ataque con un nuevo atacante tras el retiro del ‘Kun’ Agüero y la opción de firmar al galo es muy interesante, puesto que es un ariete que brinda garantías y que además aún es joven. Debido a esto, están intentando hacer todo lo posible para convencerlo a él y al conjunto inglés para una posible cesión hasta el final de temporada con una opción de compra. Eso sí, no será fácil convencer al club del ‘Teatro de los Sueños’.

Por otro lado, Sevilla es otra de las escuadras que se ha sumado a esta puja. Hace algunos días, fue el propio jugador quien desveló que jugar en los ‘Blanquirrojos’ era una opción atractiva para su carrera. El elenco andaluz necesita un nuevo delantero en este mercado, ya que la Copa África hizo estragos en su ataque con la salida de En Nesyri y Munir, concentrados en la Selección de Marruecos. Los hispalenses utilizarán todas sus armas para fichar al francés, de hecho, ya han enviado propuestas al United.

Por último, otro conjunto que necesita con urgencia un delantero es la Juventus. Los dirigidos por Massimiliano Allegri son conscientes que Álvaro Morata podría abandonar la institución en cualquier momento, por lo que han visto como una gran alternativa la incorporación de Martial, un futbolista que gusta especialmente al técnico italiano, el cual ya quiso ver en Turín en el verano pasado.

Diferencias con Rangnick

“Nunca me he negado a jugar un partido con el Manchester United, he estado aquí siete años y nunca he faltado ni faltaré al respeto al club y a los aficionados”, mencionó el delantero en su perfil de Instagram, acusando al técnico de los ‘Diablos Rojos’ de mentir.

Y es que el entrenador alemán, cuestionado por Martial al finalizar el encuentro ante el Aston Villa (2-2), llegó a afirmar que el jugador no quiso jugar el encuentro: “Él no quería estar en el equipo. Debería estar en el equipo, pero no quiso y por eso no viajó con nosotros”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.