Si bien es cierto, la directiva del FC Barcelona decidió ceder en enero a su atacante brasileño, Philippe Coutinho, al Aston Villa, ya que no encajaba dentro de los planes del comando técnico. Los culés abonaron una cantidad descomunal por su fichaje, que osciló alrededor de los 140 millones de euros. Sin embargo, el futbolista no tuvo su mejor rendimiento en el Camp Nou y, finalmente, los blaugranas se vieron obligados a darlo en cesión no solo por su bajo nivel, sino también por cuestiones económicas.

Nadie duda que el precio era sobradamente desorbitado, aunque el elenco de la Ciudad Condal decidió cumplir con los designios del Liverpool para incorporarlo entre sus filas. Ahora, a sus 29 años de edad, el ariete afronta un futuro incierto, pero tiene claro que le gustaría permanecer en la Premier League, donde ha sumado ya dos goles y dos asistencias vistiendo la camiseta de ‘Los Villanos’.

Philippe Coutinho es uno de los jugadores que firmó su mejor momento de forma en la Premier League, por lo que quiere quedarse en Inglaterra a como dé lugar. Además, el brasileño es consciente que pese a todo, él sigue siendo aún jugador del Barça.

Se mantiene firme en su posición

No obstante, el ariete ha dejado clara su posición, según informa el periodista Fabrizio Romano, a través de una entrevista para ESPN. “Soy muy feliz aquí. Quería jugar de nuevo en la Premier League. Trabajo muy duro cada día para jugar bien y obtener buenos resultados. Realmente quería volver a la Premier y estoy feliz en un gran club”, aseguró.

MundoDeportivo, por su lado, también informó acerca de estas declaraciones, en las que Coutinho afirmaba que no se arrepentía de fichar por el FC Barcelona, ya que era su sueño formar parte del conjunto azulgrana, pero dejó claro que su deseo es quedarse en el torneo inglés, donde se siente más cómodo.

Por otro lado, el técnico inglés, Steven Gerrard, fue el principal motivo por el Coutinho aceptó unirse al conjunto ‘Villano’ para esta segunda mitad de temporada. “Siempre lo admiré mucho. Para mí fue un honor haber jugado con él. Ahora teniéndolo como entrenador, con la experiencia que tiene, los entrenamientos han sido fuertes y exigentes”, mencionó el nacido en Río de Janeiro.





