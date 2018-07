Desde ya tiene toda la pinta de que será el gran lío del mercado de fichajes. El brasileño Willian , de gran Mundial con Brasil hasta ahora, está en la mira del Barcelona . Sin embargo, cuando todo parecía que el brasileño se iría a la Liga Santander, su actual club Chelsea ha frenado la operación, pues en medio de los dos apareció el Manchester United .

El pleito va de la siguiente manera. El Chelsea prefiriría que el brasileño marche a otra liga y el Barza podía ser ese club que pague los 80 millones de euros en los que el mediocampista ha sido tasado. Todo parecía encaminado pero el United entró en la operación con Anthony Martial como 'caballito de batalla'.



Los 'Diablos Rojos' quieren a Willian y están dispuestos a incluir en la maniobra a Martial, el francés de 22 años que no fue considerado por Deschamps para el Mundial, pero que es del gusto de los 'Blues', según informa 'The Telegraph'.



Por lo que si hay acuerdo económico, el intercambio se daría sin mayor problemas, y desde luego, el que pagaría los platos rotos de la transacción sería el Barcelona .



El panorama aún no es del todo claro, pero lo que sí es un hecho es que sea al Manchester United o al Barcelona, Willian no seguirá en el Chelsea, donde no lleva una buena relación con el entrenador Antonio Conte. Y el mejor ejemplo fue cuando el brasileño 'borró' al técnico de una fotografía tras la consecución de la FA Cup.