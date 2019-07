El drama de Everton: gigante de Inglaterra lo quiere pero Gremio no piensa dejarlo ir tan fácil

Si pensamos en una revelación de laCopa América 2019 , necesariamente se nos tiene que venir a la mente el nombre de Everton. El atacante hizo de las suyas en el torneo y logró colocarse como goleador del torneo con tres anotaciones. De inmediato los rumores del interés de los equipos europeos saltaron a la luz.

Este sábado, el atacante fue titular con Gremio ante Vasco da Gama, tras el encuentro, se le consultó sobre las posibilidad de salir del equipo, su respuesta fue clara: "Es un misterio (presencia en el próximo juego), realmente no sé qué puede pasar, cuanto más tiempo pasa, más se van reduciendo las cosas".

Arsenal es el gran interesado de contar con Everton. Incluso los contactos iniciaron durante del Copa, donde el futbolista fue de lo más destacado del equipo de Tité. Edu Gaspar, exdirector de la selección nacional brasileña, se hizo cargo del club inglés y ayudó a profundizar el informe sobre el jugador.

Desde Gremio no aceptan las opciones. "El Gremio, lo repetiré para que quede muy claro, no hay nada que evaluar. El Gremio no tiene nada, no es una conjetura. No trabajamos en lo que no tienes. Mantengo contacto frecuente con el agente del jugador. Creo que es un deseo de muchos clubes", dijo Romildo Bolzan. Jr., presidente de la Cofradía.



Con 23 años, Everton es el máximo goleador de Gremio esta temporada. En 2018 ya había sido uno de los anotadores más importantes de su equipo, asumiendo el protagonismo que tenía Luan.

