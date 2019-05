Directo a Inglaterra: tres clubes top de la Premier League quieren a James Rodríguez en 2019-20

James Rodríguez no continuará en Bayern Munich. Esto es más que un hecho. Luego de las pocas chances que le dio el técnico Niko Kovac en el cuadro bávaro y con la permanencia del entrenador, el colombiano tendrá que hacer maletas en el mercado de fichajes. Tiene contrato con Real Madrid hasta 2021, pero en la tienda merengue tampoco sería tomado en cuenta con la vuelta de Zinedine Zidane.

Ante este panorama incierto por el futuro inmediato de James Rodríguez en la campaña 2019-20, son tres equipos de la Premier League los que se han interesado seriamente en contar con los servicios del volante 'colocho'. Según el diario inglés Daily Express, el primer club que salta en escena es Liverpool de Jürgen Klopp.

El citado medio menciona que el finalista de la Champions League tiene claro que James debe ser parte de su plantel. No es la primera vez que se vincula el nombre del ex Porto y AS Mónaco con los 'reds' ya que sonó también para el inicio de la temporada que está por terminar.

Como segunda opción figura el Arsenal de Unai Emery. Los 'gunners', que jugarán la final de Europa League con Chelsea, están dispuestos a poner 45 millones de euros por su fichaje. En Manchester United también lo quieren, pero con menos opciones porque no jugará la Champions.

James Rodríguez jugaría este sábado su último partido con la camiseta del Bayern Munich. En el Estadio Olímpico de Berlín, los bávaros se verán las caras frente al siempre complicado Red Bull Leipzig. Se espera que sea suplente.

