Van por él: Manchester United insiste en llevarse a este volante del Barcelona para 2019-20

En Manchester United quieren olvidar la mala temporada 2018-19 que han tenido. Con José Mourinho se vio que el equipo no iba bien y por ello llegó Ole Gunnar Solksjaer, pero aún así las cosas no fueron bien (no clasificó a la próxima edición de la Champions League). Es por ello que en el mercado de fichajes que viene irán con todo por un crack del Barcelona.

Según reporta este miércoles el diario Express, Manchester United buscará a Ivan Rakitic , volante del cuadro culé de Ernesto Valverde. Lo considera como una de sus prioridades de cara a la apertura del mercado para así "reconstruir su equipo" y pelear por grandes objetivos en la campaña 2019-20.

En el United buscan a Rakitic debido a la confirmada marcha del volante español Ander Herrera de Old Trafford. También tienen en cuenta que Real Madrid tiene en la mira a Paul Pogba, por lo que no dejarán salir a dos de sus figuras sin antes encontrarles un reemplazo adecuado.

El interés de parte de los 'Red Devils' hacia el internacional con la Selección de Croacia no es reciente. La prensa europea reportó a partir de noviembre del año pasado que el equipo inglés le sigue el rastro. Además, hay que tener en cuenta que Frenkie de Jong llegará al 'Barza', por lo que los azulgranas deben darle salida a uno de sus mediocampistas para hacerle hueco al holandés.

Justamente, Ivan Rakitic jugaría su último partido este sábado con la camiseta del Barcelona por la final de la Copa del Rey 2019 en el Estadio Benito Villamarín. Los dirigidos por Ernesto Valverde se verán frente al siempre complicado Valencia.

Ivan Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty Images) Ivan Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty)

