"Si me llaman, aquí estoy": Zlatan Ibrahimovic se ofrece al Manchester United para esta temporada

Zlatan Ibrahimovic , pese a sus 37 años de edad, es un delantero que cualquier equipo quisiera tener en el mercado de fichajes. El ex Manchester United actualmente la 'rompe' en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta de Los Angeles Galaxy y si bien es cierto que hay miles de kilómetros de distancia hacia su ex conjunto, no le cierra la puerta de regreso a los 'Red Devils'.

Y es que Zlatan Ibrahimovic tiene la intención de volver al Manchester United en el corto plazo. Así lo ha afirmado, en palabras que recoge el diario Marca en su edición digital, y los hinchas del conjunto de Old Trafford vuelven a poner una sonrisa en sus rostros por el atacante sueco.

"Podría jugar sin problemas otra vez en la Premier League. Si el United me necesita y llama, aquí estoy", fue lo que dijo Zlatan, internacional con la Selección de Suecia. No obstante, dejó en claro que no será nada fácil. "Ahora estoy en el Galaxy, por lo que pido perdón", añadió. Su regreso recién podría darse a inicios de 2020 porque el libro de pases en Inglaterra ya cerró.

'Ibracadabra' viene de anotar un doblete con el que su equipo empató 3-3 con Los Angeles FC por una nueva jornada del fútbol norteamericano. Con sus dos anotaciones, el también ex Barcelona y PSG llegó a los 22 goles en la temporada.

Hay que tener en cuenta que Zlatan Ibrahimovic pasó en Manchester United entre los años 2016 y 2017. Allí marcó 28 goles y dio 10 asistencias, aunque no pudo llevarse la Premier, aunque sí se llevó al Community Shield y la Copa de la Liga.

