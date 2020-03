En agosto del año pasado, cuando el Barcelona intentaba sacarse a Philippe Coutinho de encima, una propuesta del Tottenham apareció sobre la mesa. Hubo un acercamiento real entre ambas partes, pero las negociaciones se frustraron a último momento, tal como ha revelado el representante del crack brasileño, Kia Joorabchian.

En entrevista con el diario ‘Mirror’, el agente del ex Liverpool explicó las razones por las que Coutinho finalmente no vistió la elástica de los ‘Spurs’. En primer lugar, descartó una mala relación entre el futbolista y el presidente Daniel Levy, también negó que se haya tratado de dinero. Para sorpresa de muchos, Joorabchian responsabilizó a Mauricio Pochettino, el DT en aquel entonces.

"Philippe Coutinho no tiene ningún problema personal con Daniel Levy (presidente de Tottenham) y las afirmaciones sobre ello son totalmente falsas. El acuerdo no colapsó por razones financieras solo que el DT no lo veía necesario en sus filas, es todo”, dijo el agente del brasileño.

Las declaraciones de Joorabchian confirman los rumores de la prensa inglesa, que hace algún tiempo apuntaron que Pochettino vetó la llegada de Coutinho ante el temor de una desestabilización de contrato.

Finalmente, Coutinho no desembarcó en Londres y terminó fichando por el Bayern Munich. En Alemania lograron la contratación del ex del Barcelona gracias a una cesión por una temporada con opción a compra de 120 millones de euros.

Lamentablemente para los intereses de Coutinho, en el club bávaro no se plantean ejecutar su compra definitiva ya que su nivel en la temporada no ha convencido.





