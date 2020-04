Manchester City tiene una de las mejores plantillas del fútbol de Europa. Sin embargo, su DT, Josep Guardiola, considera que necesita más elementos para ser un equipo invencible. Es por eso que de cara al mercado de fichajes de verano ha pensado en un jugador de la Juventus.

Se trata nada menos que de Leonardo Bonucci, líder de la zaga del equipo italiano que por sus grandes condiciones interesa al actual campeón de la Premier League. No obstante, lograr su fichaje no será nada fácil debido a las trabas que pondrá la ‘Vecchia Signora’ para no perder a su jugador.

Con contrato en la Juventus hasta junio de 2024, Bonucci es un indiscutible en la Juventus y no se imaginan perderlo en verano, menos después de esa abrupta salida hace una temporada para firmar por el AC Milan. En el club de Piamonte saben muy bien que encontrarle un reemplanzante no será tarea sencilla.

Según medios ingleses, Bonucci tiene una cláusula de salida de apenas 20 millones de euros. El dinero no representa ningún problema para el Manchester City, que incluso podría subir la oferta por el italiano, sin embargo, la Juventus no está dispuesto a negociar.

Actualmente, Manchester City cuenta con John Stones, Aymeric Laporte y Nicolás Otamendi para jugar en la zaga, aunque la salida del argentino es un tema del que se viene hablando con insistencia en la prensa inglesa. Su posible marcha obligaría al club inglés a acelerar la llegada de Bonucci.

Cabe recordar que otras de las zonas que la delantera es otra de las zonas que el City quiere reforzar. Su objetivo es el argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán que también se encuentra en la órbita del Barcelona.





