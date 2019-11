Serían invencibles. Luego de un arranque flojo en la Premier League, el Manchester United va resurgiendo de a pocos en Europa. Sin embargo, en la directiva no hacen oídos sordos a las necesidades del equipo, y junto al noruego Ole Gunnar Solskjær, ya planean sus próximos movimientos en el mercado de fichajes.

Según ‘The Sun’, los ‘Red Devils’ tienen claro al equipo que quieren alinear en enero. Entre los nombres más destacados están, por ejemplo, el del extremo galés del Real Madrid Gareth Bale, así como también otros dos posibles refuerzos que seguramente romperán récords de transferencias en el mundo.

Eso sí, para el mencionado medio británico, el francés Paul Pogba tendría las horas contadas en Old Trafford, por lo que no forma parte de la siguiente alineación del United que -sin lugar a dudas- daría que hablar. ¿Te imaginas ver a todos estos cracks juntos? No te pierdas esta galería.

