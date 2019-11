Uno de los jugadores que con un perfil bajo fue subiendo en esta temporada es el delantero noruego del Salzburgo, Erling Haland. Su calidad para definir de cara al área rival y efectividad lo han puesto en la mira de clubes como Real Madrid y PSG, por lo que los medios europeos no tienen duda que será parte y protagonista en el mercado de fichajes de la próxima campaña.

Esta semana se reportó que el Salzburgo tasó a Erling Haland en 100 millones de euros, pese a que con las justas tiene 19 años de edad. Ahora este viernes, según Dagbladet, el conjunto que está como gran favorito para hacerse con sus servicios es el Manchester United que dirige el director técnico Ole Gunnar Solksjaer.

El citado medio sostiene que Manchester United estaría en la capacidad de asumir los 100 ‘kilos’ con el fin de contratar Haland. En la tienda de Old Trafford lo han trazado como claro objetivo ante la ausencia de un claro goleador. Romelu Lukaku y Alexis Sánchez se marcharon al Inter de Milán (el chileno en condición de cedido).

El United busca a Haland para volver al top inglés

Hay que tener en cuenta que en lo que va de temporada, el joven atacante lleva 26 goles anotados tanto en la Bundesliga austriaca, Copa local y Champions League. Para el portal especializado Transfermarkt tiene un valor de 30 millones de euros. Los ‘Red Devils’ tirarán la casa por la ventana por él.

Manchester United no se lleva la Premier desde mediados del año 2013 de la mano de Sir Alex Ferguson. Tanto David Moyes como José Mourinho no pudieron hacer que el conjunto de Old Trafford gane nuevamente el campeonato de primera división.

