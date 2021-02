La búsqueda de un nuevo entrenador en el Chelsea, tras la partida de Frank Lampard por malos resultados, generó un ambiente más que tenso entre los más altos directivos del club londinense. Según información de ‘RAI’ de Italia, mientras la directora deportiva Marina Granovskaia se enfocaba en el regreso de Maurizio Sarri al banquillo, el dueño del equipo, Roman Abramovich no quería ni escuchar de esta posibilidad y prefería más bien a un técnico con el perfil del alemán Thomas Tuchel.

Tal como apunta la citada fuente, Granovskaia veía al italiano como el reemplazante ideal de Lampard. Estaba libre, conocía la Premier League y mal no le había ido en su paso por el Chelsea. Incluso hubo un acercamiento entre las partes para conversar sobre la posibilidad del retorno, pero...

El millonario ruso frenó en seco todo tipo de negociaciones ya que la idea de ver a Sarri nuevamente en el banquillo no le gustaba. La decisión de Abramovich tiraba por la borda todo el trabajo hecho por Granovskaia, quien no tuvo otra opción que descartar al ex de la Juventus y empezar a trabajar en la llegada de Tuchel.

Según ‘RAI’, el pasado de Sarri en el Chelsea no convenció a Abramovich de volver a darle la oportunidad. Como se recuerda, el italiano solo ganó un título de Europa League en su paso por el fútbol inglés. Además, su estilo no gustaba del todo al magnate dueño de los ‘Blues’.

Roman Abramovich descartó la vuelta de Sarri a Chelsea. (Foto: AFP)

Y ahora va a por Haaland

Según informó ‘Bild’, Roman Abramovich, encargado de arrebatarle jóvenes figuras a distintos clubes europeos, ya dio el visto bueno para que Thomas Tuchel contrate al noruego. Serían más de 100 millones de euros lo que costaría su pase.

Chelsea cuenta actualmente con Olivier Giroud quien no ha logrado asentarse como titular a pesar de su desempeño y sus 34 años. Tammy Abraham, por el momento, no renueva su contrato ante la falta de minutos. La llegada de Haaland permitiría tener un delantero confiable de cara al gol.





