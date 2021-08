Se une a los cuestionamientos contra el poder económico de los clubes que han dado la hora en el mercado de fichajes, como el PSG con el acuerdo con Lionel Messi, o sus rivales directos Manchester City y Chelsea. Jurgen Klopp hizo balance en rueda de prensa sobre el mercado de fichajes del Liverpool, y también lanzó sus ‘balas’, sumándose a las críticas ya hechas por parte de Sampaoli o Nagelsmann.

“No sé como PSG, Chelsea, United y City pueden comprar tanto...Nosotros no podemos compararnos con el resto de clubes. Obviamente ellos no tienen límites, nosotros, sí. A pesar de tener límites estos dos últimos años, hemos sido exitosos así que habrá que continuar de esta forma. Nosotros solamente podemos gastar en base a lo que ingresamos, siempre lo hemos hecho así”, declaró el técnico del Liverpool.

Los ‘Reds’ solo han logrado incorporar a Ibrahima Konaté, procedente del Leipzig. Una incorporación que se queda pequeña en comparación con los fichajes realizados por rivales como el City, United o Chelsea, que han desembolsado cifras estratosféricas para incorporar a jugadores como Grealish, Sancho o Lukaku.

Las críticas de Sampaoli y Nagelsmann

Asimismo, otros DTs en el mundo también hicieron valer su pesar. El arribo del delantero argentino es una gran preocupación porque se marcan más diferencias en la competencia doméstica. Así lo hizo saber Jorge Sampaoli, entrenador de Olympique de Marsella.

“Siempre las diferencias van aumentando de acuerdo al poder. Creo que en el paso del tiempo, en la actualidad, el poder es mucho más fuerte que la Justicia”, señaló en rueda de prensa el técnico argentino, claramente crítico con la ventaja de saca PSG con la incorporación en el recién mercado de pases.

Mientras que el nuevo entrenador del Bayern Munich, Julian Nagelsmann, que debutó con empate (1-1) frente al Mönchengladbach, no fue tan directo, pero de igual forma mostró su asombro. “No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas. En referencia a algún fichaje que he visto recientemente, no son solo los números de los que se habla, ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y suponen mucho más dinero”, dijo el DT alemán.





