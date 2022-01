Romelu Lukaku ha sido el dueño de las portadas esta semana en Inglaterra. No por un golazo o asistencia de lujo en el Chelsea, sino porque ha protagonizado unas explosivas declaraciones sobre su actual momento en el cuadro de Stamford Bridge. Sin morderse la lengua, el delantero belga expresó su descontento por el dibujo táctico de Thomas Tuchel en la temporada y afirmó que le gustaría regresar al Inter de Milán. Sin embargo, a pesar de sus palabras, la directiva ‘blue’ le ha cerrado las puertas de forma definitiva. Simplemente no tiene pensado dejarlo en el mercado de fichajes invernal de 2022.

Según el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, el Chelsea es completamente tajante sobre la situación de Lukaku: no será traspasado y mucho menos en enero. El cuadro de Stamford Bridge hizo mucho para ficharlo y no dejarán que se vaya apenas con una temporada disputada como ‘Blue’.

“No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla”, había dicho el jugador. }

Y así respondió Tuchel

“No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, dijo Tuchel a periodistas antes del partido del Chelsea contra el Liverpool el domingo. “No queremos darle más importancia de la que realmente tiene”, añadió el entrenador alemán.

“Es fácil sacar frases de contexto, acortar líneas, hacer noticia y luego darse cuenta de que no es tan malo”, agregó. “Podemos tomarnos el tiempo necesario para tratar de entender lo que está pasando porque no refleja el trabajo diario, la actitud y el comportamiento que Romelu muestra aquí en Cobham”.

Cabe recordar que Lukaku dejó el Inter en agosto y regresó al Chelsea para un segundo paso por el equipo, en un acuerdo por un valor récord para el club de 131,78 millones de dólares.





