Antonio Conte ha llegado al Tottenham para cambiarlo todo de raíz. Con tal de lograr los objetivos trazados en su gestión, al entrenador italiano no le importará remover los cimientos del cuadro londinense y si tiene que ver con la salida de alguno que otro referente, al nacido en Lecce no le temblará la mano. En esa línea, de acuerdo a información de Daily Mirror, el técnico que sacó campeón al Inter de Milán la temporada pasada ha decidido que Hugo Lloris no siga en el equipo más allá del 30 de junio de 2022, fecha en la que termina su contrato.

A pesar de que el arquero francés ha sido parte de momentos históricos en el Tottenham, como el subcampeonato en la Champions League 2019, Conte no lo tiene en sus planes. Con 34 años encima, el italiano cree que es momento de hacer el recambio generacional en la portería de los ‘Spurs’.

Siempre según la citada fuente, Antonio Conte ya tiene en mente al reemplazante de Lloris. Se trata nada menos que de Jordan Pickford, el indiscutible portero del Everton y de la selección de Inglaterra. Para el italiano, las sensaciones atajadas del inglés son lo que el Tottenham necesita para aspirar a cosas importantes.

El portero de 27 años tiene contrato con el Everton hasta el verano de 2024 y está tasado en 25 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’. Sin embargo, el cuadro de Liverpool pediría mucho más dinero para dejar ir a una de sus estrellas.

Pickford, en la mira del Tottenham.

Quiere controlarlo todo

De acuerdo a información del medio inglés The Athletic, el entrenador italiano no solo es más estricto en los entrenamientos y revisiones de partidos, sino que ha impuesto una rigurosa dieta, dado que ha encontrado algunos jugadores con sobrepeso.

Entre las prohibiciones, además de detallar una dieta a seguir, se ha vetado el ketchup y la mayonesa, con el objetivo de recuperar el mejor estado físico. La intención de Conte es que el cambio en la alimentación de la plantilla se vea traducido también en un nuevo desempeño en el terreno de juego.

Además, en esa lista de prohibiciones, Conte ha incluido también los zumos de frutas y las comidas cocinadas con aceite y mantequilla. Los sándwiches después del entrenamiento también han sido eliminados.





