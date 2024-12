La novela llegó a su fin. Tras semanas de especulaciones sobre el futuro de Mohamed Salah (32 años), el delantero habría decidido quedarse en el Liverpool, poniendo punto final a las dudas que rodearon su continuidad en el club. Según el prestigioso diario The Mirror, el egipcio ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por dos años más, despejando las dudas que amenazaban con poner en tela de juicio su relación con los ‘Reds’. El pacto, que satisfizo tanto al jugador como a los propietarios del club inglés, marcaría un importante capítulo en la carrera de uno de los futbolistas más importantes de la Premier League.

Las negociaciones entre Salah y los propietarios del club, el Fenway Sports Group, no fueron sencillas. El egipcio, a través de su agente Rammy Abbas, había dejado clara su intención de firmar un contrato de tres años, buscando asegurar su futuro en un club donde ha hecho historia.

Por otro lado, la directiva del Liverpool mantenía una postura más conservadora, ofreciendo inicialmente una extensión de un año. Finalmente, ambas partes encontraron un punto medio: dos temporadas más, un acuerdo que permite al club retener a su máxima estrella y al jugador continuar en un entorno donde ha alcanzado la élite del fútbol mundial.





“Probablemente estoy más fuera que dentro”





El caso Salah comenzó a intensificarse a finales de noviembre, cuando el jugador sorprendió a todos con unas declaraciones contundentes antes del crucial partido contra el Real Madrid: “Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Sabéis que llevo muchos años en el club y no hay ningún club como este, pero al final no está en mis manos”.

Estas palabras encendieron las alarmas en Anfield y en los corazones de los hinchas, quienes no concebían un futuro sin el faraón egipcio. Salah estaba en su mejor momento, habiendo anotado 13 goles y dado 8 asistencias en 14 partidos de la Premier League esta temporada, demostrando que, a sus 32 años, aún le queda mucho por ofrecer en la élite del fútbol.





La llegada de Salah al Liverpool





Mohamed Salah llegó al Liverpool en el verano de 2017, procedente de la AS Roma, en un fichaje que en su momento fue considerado una apuesta interesante, pero lejos de los grandes bombazos del mercado. Los Reds pagaron alrededor de 42 millones de euros, una cifra que rápidamente se convirtió en una ganga, considerando el impacto que tendría el egipcio en el equipo.

Jürgen Klopp había identificado en Salah al extremo rápido y con olfato goleador que necesitaba para revolucionar el ataque del Liverpool, y el jugador no tardó en demostrar que la confianza estaba bien puesta.

En su primera temporada, Salah rompió todos los pronósticos, anotando 44 goles en 52 partidos en todas las competiciones, incluidos 32 tantos en la Premier League, con lo que batió el récord de goles en una temporada de 38 jornadas.

Desde entonces, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, liderando al Liverpool en una era dorada. Con Salah como referente ofensivo, los Reds han conquistado la Premier League en 2020, acabando con una sequía de 30 años; la Champions League en 2019, tras una actuación memorable; el Mundial de Clubes; y una FA Cup, entre otros trofeos importantes.

Mohamed Salah tiene un valor de mercado de 55 millones de euros, según el portal alemán Transfermarkt.





