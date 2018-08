Barcelona quiere a toda costa a Paul Pogba , aunque el mediocampista francés tiene la puerta cerrada de parte del Manchester United para el mercado de fichajes en verano. La directiva no le ha contratado muchos jugadores a Mourinho, por lo que el técnico portugués ha optado por cerrar las partidas de sus dirigidos. Pogba, quien no ha sido titular indiscutible para ‘Mou’, se encuentra en esa lista, por lo que el Barcelona decidiría apostar por él mejor para el mes de verano, momento en que se abre el mercado de fichajes en invierno. Esta es la táctica.



Como bien se sabe, en la pasada temporada, Philippe Coutinho tenía deseos de marcharse del Barcelona , hecho que finalmente lo hizo. La cosa no fue fácil. El brasileño entró en rebeldía, el club argumentaba su lesión, pero bien se sabe que el seleccionado del ‘Scratch’ hacía todo lo posible para marcharse rumbo a Cataluña. Y… finalmente lo hizo cuando reabrió el mercado y habían más días para las negociaciones entre club a club. Eso pretende ahora el Barcelona.



Con confianza, y con mucho dinero, los catalanes pretenden invertir más de 100 millones de euros en el traspaso de Paul Pogba, con el fin de que Mourinho encuentre un jugador acostumbrado sus características para el resto de la temporada. A diferencia de este mercado, ‘Mou’ tendría el dinero conseguido de Pogba para reforzar su mediocampo.



Pogba ha jugado en el primer partido de la liga inglesa e incluso marcó uno de los goles de los ‘Red Devils’. Sin embargo, en su estrategia con Mino Raiola, todo parece definido. Hacer todo lo posible para que el Barcelona mantenga el interés y él, de su parte, delimitar la estrategia para irse de Old Trafford. Cuando el futbolista quiere irse, se va. Tarde o temprano.