No se rinden en el mercado de fichajes de verano. Harry Kane sigue con claras intenciones de dejar el Tottenham Hotspur, motivo por el que Manchester City se mantiene constante para intentar llegar a un acuerdo con los directivos del club de Londres para el traspaso del inglés. En medio de la incertidumbre, una de las formas que vislumbran es un trueque que incluye a Bernardo Silva, importante en la plantilla del catalán.

Según información de ‘Daily Mail’, los ‘Citizens’ le han propuesto a los ‘Spurs’ un intercambio para poder abaratar el traspaso del futbolista inglés. Bernardo Silva desea salir del Manchester City y Harry Kane se encuentra en la misma situación dentro de su club.

En declaraciones a la prensa, Pep Guardiola se refirió a Harry Kane: “Es un jugador del Tottenham Hotspur y si el Tottenham no quiere negociar, se acabó. Si están abiertos a negociar, entonces no solo el Manchester City, muchos clubes del mundo quieren ficharlo. No somos una excepción. Depende del Tottenham”.

El conjunto londinense desea 160 millones de euros por Harry Kane, un costo más que alto debido a la pandemia y a que ya realizaron un fuerte gasto con el fichaje de Jack Grealish, la cual se convirtió en la compra más cara en Premier League.

Harry Kane anunció en su momento que deseaba nuevas experiencias, dejando claros signos al Manchester City; destacando el trabajo del Pep Guardiola y a uno de sus jugadores más importantes, Kevin De Bruyne.

Los ‘Citizens’ buscarán el traspaso del delantero para completar su plantilla a la que se sumó Jack Grealish como el nuevo 10 del club, aun cuando se pensaba que sería Lionel Messi el que llegaría al Eithad Stadium.





