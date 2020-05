Cualquier cosa puede pasar. Reconocido como uno de los jugadores insignia de la Premier League y del Manchester City, Kevin De Bruyne podría decidir darle fin a su aventura en Inglaterra más temprano que tarde. Y es que este sábado, en una entrevista para el medio belga ‘HLN’, el volante dejó abierta la posibilidad de dejar los ‘citizens’ ante la última sanción de la UEFA al club.

Castigados, a priori, con hasta dos años sin competir en algún torneo de la UEFA, la participación del Manchester City en las siguientes ediciones de la Champions League es aún un misterio sin resolver, a falta de la apelación de la entidad inglesa. Sin embargo, jugadores como De Bruyne no son ajenos a que el fallo se mantenga, por lo que ya meditan cambiar de aires desde ahora.

Eso sí, el belga esperará primero al accionar d su equipo. “El club nos ha dicho que va a apelar y que está casi al 100% seguro de que tiene razón. Por eso estoy esperando ver qué pasará. Confío en mi equipo. Una vez hecha la declaración, revisaré todo. Dos años (sin fútbol europeo) serían muy largos. En el caso de ser un año podría verlo'', expresó.

En esta misma línea, De Bruyne aclaró además que lo que él decida no tendrá nada que ver con la salida de Josep Guardiola del banquillo, pues su futuro no está ligado al de nadie. “No voy a dejar que mi decisión dependa de lo que haga Pep. Por supuesto, ya he trabajado con otros entrenadores y cuando Pep se vaya tendré que seguir trabajando con alguien más”, agregó.

Por otro lado, el exjugador del Chelsea se refirió en esta entrevista a los acercamientos que ha tenido con otros clubes desde su llegada a Manchester, donde hoy es considerado figura. "Ha habido muchos equipos que han preguntado. Pero, para ser honesto, estoy muy feliz en el City. Juego para uno de los mejores equipos del mundo, juego en Inglaterra, la liga más competitiva, y eso me gusta'', aseguró De Bruyne.

Finalmente, el futbolista de 28 años dio fin a su participación con ‘HLN’, negando que se encuentre en conversaciones con el Manchester City sobre una extensión de su contrato. “No sé qué pasará. Estamos un poco en el limbo con todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. Cuando la temporada finalmente termine, puede haber una oportunidad para mirar hacia el futuro. No es el momento de pensarlo ahora mismo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral (Video: Instagram)