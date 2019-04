¡Cambio de cromos! El crack del Manchester United por el que Inter transferiría a Icardi 

Quiere acabar el tema 'Icardi '. Los problemas con el delantero argentino, en las últimas semanas, terminaron por colmar la paciencia de la directiva del Inter de Milán. Por ello, y a raíz del interés del Manchester United por el goleador ' neroazzurro', el cuadro milanés le propuso un trueque que los 'Diablos Rojos' tomarían en cuenta.

La relación entre el argentino y el Inter se oscureció a raíz de las declaraciones de su esposa, Wanda Nara, en las que recriminó a la directiva del club por no separar a Mauro de partidos claves. Pero la tensión fue bajando y pese a que habría un acuerdo de paz entre las dos partes, todos los caminos conducen a una salida del argentino al final de temporada. Sin embargo, en el Giuseppe Meazza no quieren quedarse con las manos vacías y ya tienen un plan de canje para ofrecerle al Manchester United.



Se trataría de una de las piezas de ataque fundamentales para el cuadro inglés. Según The Mirror, Inter está dispuesto a que Mauro Icardi se marche al United a cambio de Romelu Lukaku.



El delantero belga ha comenzado a mostrar mejorías bajo la conducción de Ole Gunnar Solskjaer, luego de un bajón futbolístico en la 'Era Mourinho', donde incluso llegó a calentar la banca en varios partidos.

► Lo perjudican en la Bota de Oro: ESM hablará con Diario Marca para entender por qué no le dan gol a Messi



► ¡Lo dijo el Papa Francisco! "Da gusto ver a Messi, pero no es Dios"



► Malas noticias para Zidane: el mensaje de Solksjaer que alejaría a Paul Pogba del Real Madrid



► Una luz de esperanza: el optimismo de Allegri para tener a Cristiano Ronaldo en la ida ante Ajax por Champions