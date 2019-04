¡El PSG se lo quiere robar! La mega oferta que preparan los parisinos por figura clave del Manchester Untied

Manchester United podría sufrir grandes bajas para la temporada de verano. Primero, Paul Pogba suena cada vez más fuerte en el Real Madrid de Zidane, ahora, otra pieza clave podría salir del club. Hablamos del portero David de Gea.

Según The Sun, a pesar de ser uno de los más criticados de la temporada, (esto aumentó con el gol de Lionel Messi por Champions League) las ofertas por el internacional de la Selección de España no faltaron. El más interesado es el PSG, quien está dispuesto a pagarle 400 mil dólares a la semana, algo complicado de alcanzar para los de Old Trafford.

De Gea solo tiene una temporada más de contrato con los 'Red Devils', por lo que una oferta de 60 millones sería vista de buena forma. Si no la aceptan, probablemente tengan el riesgo de dejarlo ir gratis el próximo año.

Juventus y Real Madrid también se sumarían a la pelea. Hace cuatro años, el equipo merengue estuvo cerca de hacerse de los servicios del exAtlético de Madrid, pero el papeleo no se realizó a tiempo, ahora Zidane ya tiene a Courtois y necesita a alguien que pelee el puesto ante la posible ida de Keylor Navas.

A principios de la temporada, le dijo a sus compañeros de equipo que estaba más cerca de quedarse en el club que de irse; sin embargo, no conocía de la posibilidad del PSG. Esto ha dejado la puerta abierta a un adiós.

De Gea está buscando señales para quedarse en el equipo de Solskjaer, pero de no darse las condiciones, tomaría un nuevo rumbo en su carrera.

