Giroud reveló que se molestó con Sarri en Chelsea cuando contrató a Gonzalo Higuaín [VIDEO]

Chelsea fue uno de los protagonistas del último mercado de fichajes al sacar de Juventus a Gonzalo Higuaín y ponerlo en Stamford Bridge. El delantero argentino rindió a medias ya que solamente marcó cinco goles con la camiseta 'blue' y, además, su contratación generó ciertos anticuerpos en el equipo. Así lo reveló Olivier Giroud en rueda de prensa.

Olivier Giroud, quien llegó al Chelsea en el año 2017 procedente del Arsenal, sostuvo que no le gustó para nada que su técnico Maurizio Sarri haya llamado a Gonzalo Higuaín para que sea una de las contrataciones del club a mitad de temporada. Lo vio como una falta de confianza de parte del entrenador hacia él.

"Es verdad que a veces no he entendido las decisiones de Sarri. Así que fui a hablar con él. Conversamos, nada inusual entre jugador y entrenador. Lo que me molestó fue cuando fichó a un delantero que conozco, Higuaín. Así que jugué menos. No fue fácil, pero traté de estar centrado", sostuvo Giroud en la concentración de la Selección de Francia previo al partido de este sábado ante Turquía por Eliminatorias de la Euro 2020.

Esto fue lo que dijo Giroud respecto a Gonzalo Higuain. (Video: As TV)

Asimismo, mencionó que pensó que su DT hacía mal en traer a un nuevo centrodelantero. "Quería demostrarle que podía estar equivocado en sus decisiones. Cuando se ficha a alguien en enero, es difícil dejarlo en el banco. Era lógico. Al final ganamos la Europa League. Fue una buena historia", añadió.

Justamente, Olivier Giroud marcó uno de los goles con los que Chelsea ganó la Europa League 4-1 al Arsenal en la ciudad de Bakú. En la temporada 2018-19 solo anotó tres goles entre todos los campeonatos que jugó.

