¿No se arrepentirán? El gigante de la Premier League que está cerca de llevarse a Lopetegui para el 2019-20

Julen Lopetegui se estrelló en su paso por el Real Madrid. Los resultados no lo acompañaron y no llegó ni a Navidad. Sin embargo, el mercado de fichajes de verano podría representar una revancha para el DT español ya que los rumores lo vinculan con un gigante de la Premier League.



'The Times' apunta que el también extécnico de España se ha ofrecido a ser el reemplazante de Sarri en el Chelsea y en Stamford Bridge no descartan la posibilidad. El estilo del italiano aburre a los hinchas por lo que un cambio de timón sería necesario.

De hecho, Sarri no ha cubierto las expectativas que en Chelsea puso en él a inicios de temporada. Si bien llegó a la final de la Europa League, dejó a los 'Blues' lejos del campeón Manchester City, por lo que su salida en el mercado de fichajes no está descartada.



Hay que recordar que Lopetegui se encuentra sin equipo desde octubre del año pasado cuando fue cesado del Real Madrid por malos resultados. El del Guipúzcoa apenas duró 14 partidos como el entrenador de los merengues. Quiere revancha.



