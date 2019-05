Celebra, Pep Guardiola: Manchester City le mejorará el contrato y ganará una millonada

Pep Guardiola viene de ganar el triplete en Inglaterra y en Manchester City le han dado más que confianza para planificar la próxima temporada. Con la marcha anunciada de Vincent Kompany de vuelta al Anderlecht, el técnico tiene el objetivo hacerse con los servicios de Harry Maguire en el mercado de fichajes 2019-20.

El tema de los refuerzos no es el único punto que tiene en cuenta la directiva del Manchester City , sino también la continuidad de Pep Guardiola. En la tienda ciudadana ya le preparan un tremendo nuevo contrato con el que parece difícil que diga que "no". Así lo indica este lunes el diario inglés de The Sun tanto en su versión impresa como digital.

Se indica que Guardiola ya no ganaría 17 millones de euros por temporada, sino 22 millones, en una renovación que sería por cinco años. El técnico, ex Barcelona y Bayern Munich, tiene un vínculo con los de Manchester hasta 2021 y en varias ocasiones declaró que su intención en seguir en Inglaterra.

De esta manera, Pep ganaría en los próximos cinco años 110 millones de euros y sería uno de los entrenadores mejor pagados del mundo. No solo celebra su éxito en Gran Bretaña, sino también su renovación.



Hay que tener en cuenta que Pep Guardiola y Manchester City vienen de golear 6-0 al Watford en Wembley por la final de la FA Cup 2019. Los goles de los 'citizens' fueron obra de David Silva, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus (2) y Raheem Sterling (2).

