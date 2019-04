Tras los bloopers de De Gea: Manchester United pagaría 120 millones por este gran portero

David De Gea ya no es el mismo de antes. Si en pasadas temporadas era uno de los mejores porteros del mundo e incluso seducido por Real Madrid para llegar al Bernabéu por delante de Thibaut Courtois, ahora no la pasa bien en Manchester United debido a que su nivel bajó por completo. Ejemplo es el blooper ante Chelsea el último domingo y en el mercado de fichajes para la próxima temporada podría salir.

Y es que Manchester United ha puesto su mira sobre Jan Oblak para que el arquero del Atlético de Madrid reemplace a David de Gea. El gran desempeño del esloveno con el cuadro colchonero en los últimos años ha hecho que la directiva del cuadro español lo tenga en la lista de sus prioridades para 2019-20.

La renovación de Oblak con el Atlético no es un impedimento para que el United busque su contratación, según apunta la cadena internacional ESPN. Tiene una cláusula de salida de 120 millones de euros y en la tienda de Old Trafford no tendrían problemas en llegar a esa cifra con tal de tenerlo en la plantilla del técnico Ole Gunnar Solksjaer.

La única duda es la intención del arquero español en querer salir de su actual club. Tiene un valor de 70 millones de euros para el portal Transfermarkt y habría que ver qué conjunto estará en la capacidad de llegar a ese número, conociendo su nivel.

Por otra parte, luego de empatar 1-1 frente al Chelsea, Manchester United está en la obligación de sacar los seis puntos en las últimas dos jornadas de la Premier para buscar su clasificación a la próxima edición de la Champions League. Se medirá ante Huddersfield Town y Cardiff City.

