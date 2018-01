Los rumores se confirmaron. Alexis Sánchez no viajó con el Arsenal para disputar el partido por Premier League, razón que da casi por hecho su salida del cuadro 'Gunner', club donde recaló luego de su más que regular paso por el Barcelona de España.

El diario 'The Guardian' y 'Mirror' soltaron la información de que el chileno no viajaría con sus compañeros para enfrentar al Bournemouth. Hoy, al saberse las alineaciones de los elencos, se confirmó que el atacante no aparece dentro de los convocados.

Si bien el Manchester City de Guardiola era el equipo que llevaba la delantera para hacerse con los servicios del atacante chileno, parece que el United se puso en el primer lugar con una jugosa oferta que el Arsenal no pudo rechazar.

Además, el día viernes Alexis Sánchez trabajó con normalidad, razón que no da pie a pensar en una lesión. La salida del chileno parece inminente, sobre todo por la necesidad del United de recuperar terreno en la Premier League.

En las próximas horas podría confirmarse la operación entre los dos históricos de Inglaterra. Wenger tendría como sustituto para Alexis a Riyad Mahrez o Malcom, del Girondins de Burdeos.