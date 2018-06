EL Manchester United ha decidido acelerar los fichajes para la próxima temporada y en especial el de un defensor que llegaría a Old Trafford a pedido de José Mourinho : Jerome Boateng , quien se encuentra en Rusia con la selección alemana disputando el Mundial.

'Mou' ve necesario reforzar la zona defensiva de su escuadra y Boateng es el elegido. De hecho, el zaguero también viene buscando salida de su actual club Bayern Munich en busca de más minutos. Sin embargo, la operación no se daría tan fácil el United, pues tiene dos problemas a la vista: el precio de Boateng y el Real Madrid .



El club alemán le puso precio: 50 millones de euros. Cifra por la que tendrán que sentarse a negociar los 'Red Devils' pues en su presupuesto no estaba contemplado pagar dicha cantidad, según señaló Sky Sports.



Mientras que el otro 'inconveniente' es el Madrid. El club blanco ya se había mostrado interesado en Boateng en enero de este año, pero al Bayern, entonces, no le interesaba negociar con ningún club. Sin embargo, ahora la historia es distinta, por lo que el cuadro español podría volver a la carga.