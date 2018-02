Mateo Kovacic pintaba para ser uno de los primeros recambios en la volante del Real Madrid para esta temporada. Y es que el mediocampista croata jugó de maravilla el doble cotejo ante Barcelona por la Supercopa de España. No obstante, su presente no es el ideal (la pasa en su mayoría en la banca) y ante esto Manchester United está más que interesado en contar con sus servicios. Así lo apunta este lunes el diario inglés 'The Guardian'.

El citado medio británico apunta que Mateo Kovacic ha sido uno de los nuevos pedidos de José Mourinho para la campaña 2018-19. El técnico portugués cree sobremanera en su juego y le pedirá a su directiva de su club que haga un esfuerzo para llevárselo a mediados de este año.

Actualmente, el valor de Kovacic para el portal Transfermarkt es de 25 millones de euros, aunque Manchester United estaría dispuesto a llegar a los 40. Esa es la cifra que maneja la 'Casa Blanca', a la espera que el ex Inter de Milán tenga un buen papel en el Mundial Rusia 2018.

Aunque, el cuadro inglés donde está Alexis Sánchez y Paul Pogba no es el único que está dispuesto a llevarse al mediocampista. Según 'The Guardian', Tottenham del técnico argentino Mauricio Pochettino también tiene serias intenciones de llevárselo por primera vez a la Premier League.

Por su parte, Mateo Kovacic no sumó minutos el pasado sábado en el empate del Real Madrid 2-2 contra Levante por una nueva fecha de la Liga Santander. Es más, con anterioridad solo había jugado dos minutos en la goleada frente al Valencia en Mestalla, aunque ese mínimo de tiempo le bastó para darle una asistencia de taquito a Toni Kroos.