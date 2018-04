Manchester United quiere cerrar estas últimas jornadas de la temporada de la mejor manera. Ya está dentro de la Champions League 2018-19, aunque su desempeño no ha sido el mejor porque no ha podido llevarse la Premier. Para volver a lo más alto en Inglaterra y buscar obtener una nueva 'Orejona' la prensa de ese país apunta que Toni Kroos sigue siendo uno de los objetivos de este cuadro.

Así lo reporta este jueves el diario The Independent. El citado medio británico sostiene que el técnico José Mourinho lo tiene en cuenta para que sea el reemplazo ideal de Paul Pogba. Indican que la relación entre el técnico y el francés está de caída y por ello piensan en Toni Kroos , crack del Real Madrid.

Es más, el DT portugués habría ya tomado la decisión que el ex Juventus salga del Manchester United y su representante le estaría buscando nuevo club. Para el portal Transfermarkt, Kroos tiene un valor de 80 millones de euros, aunque los 'Red Devils' estarían dispuestos a ofrecer hasta 110 millones por su traspaso.

Sin embargo, el ex volante del Bayern Munich no es el único que el conjunto de Old Trafford sondea para la próxima temporada. Sergio Busquets, figura del Barcelona, también está en la lista de cara a la campaña 2018-19.

Por su parte, el cuadro del Toni Kroos viene de empatar a uno ante Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu por la Liga Santander. El teutón fue titular, pero no pudo hacer mucho para que los merengues saquen los tres puntos en condición de local.