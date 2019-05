Manchester United lo sigue: el nuevo nombre a la lista para reemplazar a David De Gea

Manchester United tiene claro ser parte del mercado de fichajes de la próxima temporada para reforzar su portería. El nivel de David De Gea ha ido de más a menos y prueba de ello fue el tremendo blooper que tuvo en el 1-1 de su cuadro frente al Chelsea en Old Trafford por la Premier League. Los 'Red Devils' han sumado un nuevo nombre a su posible lista de arqueros.

Resulta que este jueves el diario inglés The Sun, tanto en su edición impresa como digital, sostiene que Jasper Cillessen es seguido de cerca por Manchester United en las últimas semanas. Saben que con Marc-André ter Stegen bajo palos en Barcelona, el holandés la tiene más que imposible para ser titular en Camp Nou.

El citado medio británico menciona que el precio no es impedimento para el United en su intención de contar con Cillessen. Tiene un cláusula de 60 millones de euros para salir del 'Barza', pero la dirigencia culé podría rebajar esa cifra y aceptar la mitad. Ni un euro menos.

Ex Ajax de Ámsterdam, el actual arquero culé no ha desentonado cada vez que le han dado la oportunidad de jugar. Por ejemplo, la Copa del Rey es lo suyo y jugó la pasada final en la que Barcelona venció al Sevilla. Lo que quiere es ganar minutos en otro cuadro para no perder ritmo y ser llamado a la Selección de Holanda.

No obstante, este no es el único portero que busca Manchester United para la temporada que viene. En la lista que ha dado el técnico Ole Gunnar Solksjaer también se encuentran Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Jack Butland (Stoke City).

Jasper Cillessen es el suplente de Ter Stegen en Barcelona. (Foto: Getty) Jasper Cillessen es el suplente de Ter Stegen en Barcelona. (Foto: Difusión)

