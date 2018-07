José Mourinho mostró su malestar en los últimos días por su situación en Manchester United . No es que quiera un alza de sueldo en la Premier League , sino que en rueda de prensa sostuvo que no le gusta hacer la pretemporada sin la mayoría de jugadores del primer plantel, además que los fichajes que pidió no han sido gestionados por su directiva. Uno de los que aparece en la lista de 'Mou' es Yerry Mina , defensor colombiano.

Radio Montecarlo sostiene que Manchester United está dispuesto a hacer el esfuerzo con tal de contar con Yerry Mina para la próxima temporada. Habrá una reunión entre el representante del jugador (su tío) y la directiva del Barcelona. Sobre la mesa discutirán su situación y pondrán las ofertas por el ex Palmeiras: una de ellas desde Old Trafford.

El elenco inglés estaría dispuesto a pagar hasta 35 millones de euros por el traspaso de Mina . Consideran que el sector defensivo fue una de las falencias a lo largo de la pasada campaña y no quieren los mismos errores en 2018-19. El juego del 'colocho' en Rusia 2018 fue a gran nivel, donde incluso anotó tres goles y metió a la Selección de Colombia hasta octavos de final.

Además de los dirigidos por Mourinho, hay otro club en la Premier League que sueña con concretar su fichaje: Everton. Es más, hasta en Francia han preguntado por el presente del zaguero internacional con su país; Olympique Lyon también pelea por tenerlo como jale.

Lo cierto es que Yerry Mina quiere llegar a un club donde goce de los minutos de juego que no tuvo en Barcelona. Como se recuerda, fue suplente del técnico Ernesto Valverde en el 'Barza' y en algunas oportunidades ni siquiera salió en lista.